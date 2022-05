Terremoto politico a Nettuno: il sindaco Coppola si dimette

Momenti di apprensione oggi per la città di Nettuno a causa delle dimissioni del sindaco Alessandro Coppola. Protocollate questo pomeriggio, le dimissioni del primo cittadino rappresentano un duro colpo. Ora, se non si dovesse riuscire a trovare una quadra politica, la sua esperienza giungerebbe al capolinea.

Leggi anche: Nettuno, convocato il consiglio comunale per la sfiducia al Sindaco

Nettuno, il sindaco Coppola si dimette

Adesso, il primo cittadino ha a disposizione 20 giorni di tempo per cercare di ricucire la strada con la sua maggioranza. Se questo non succedesse, dovrebbe — come anticipato — chiudere questa parentesi politica. Tuttavia, il prossimo venerdì il consiglio comunale si dovrebbe comunque riunire per l’approvazione delle tariffe comunali, le quali — in mancanza del sostegno di Fratelli d’Italia — possono passare con una maggioranza davvero ristretta.

In questo delicato momento, il sindaco non nasconde l’amarezza per non avere realizzato in modo ancora più compiuto i propri progetti per la città di Nettuno e — se davvero dovesse chiudere anticipatamente il proprio mandato — si dice disposto fin da ora, a chiarire ai cittadini le motivazioni delle proprie dimissioni.