Incendio a Civitavecchia, bruciano rifiuti: alta colonna di fumo | FOTO E VIDEO

Incendio oggi, domenica 23 giugno 2024, a Civitavecchia in provincia di Roma. Un rogo, scoppiato per cause in fase di accertamento, ha interessato una ditta che gestisce rifiuti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco unitamente ai Carabinieri.

Verso le ore 9:30 circa, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia sono intervenuti in via Attilio Bonucci, presso una ditta specializzata nel recupero e smaltimento rifiuti, dove rifiuti plastici, stoccati nel cortile, avevano preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme sviluppatesi in un’area circoscritta dell’azienda. Nessun ferito. L’area interessata è una zona industriale e non vi sono abitazioni nelle vicinanze.