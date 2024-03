Pomezia: spazzatura ammassata in Via Fellini da più di un mese | “Situazione insostenibile”

Via Fellini a Pomezia, ci risiamo: da più di un mese nel piazzale (ma non solo) giacciono grosse quantità di rifiuti. Pioggia di segnalazioni da parte dei cittadini: chiesti interventi urgenti. Uno scenario già visto in passato e che torna oggi al centro della cronaca.

Torniamo a parlare di Via Fellini a Pomezia dove, come già accaduto in passato, ritorna l’emergenza rifiuti. Da più di un mese infatti grossi quantitativi di spazzatura giacciono nel piazzale che fa angolo con Via della Tecnica: e inutili, al momento, sono state le numerose segnalazioni inoltrate dai cittadini per chiedere interventi rapidi. I rischi e i timori riguardano chiaramente la sfera igienico-sanitaria considerando proprio l’elevato numero di materiale presente, praticamente di ogni tipo.

Spazzatura abbandonata in Via Fellini: crescono i timori per i rischi igienico sanitari

Con le nostre inchieste negli anni abbiamo più volte documentato il degrado di questa zona della città che, teoricamente, sarebbe una di quelle poste al suo ingresso e che dunque dovrebbe fornire, immaginiamo, un’istantanea di ben altro tipo. In questi ultimi giorni è però l’emergenza ambientale a preoccupare. Non ultimo il problema dei roditori – evidenziata in alcuni video postati in rete – che chiaramente alimenta i timori dei residenti della zona.

Anche perché, topi a parte, secondo quanto ricostruito dalla nostra Redazione, la situazione si protrae ormai da più di un mese. Le prime segnalazioni raccolte riguardano infatti i primi giorni di febbraio, poi la fine sempre del mese scorso e infine queste ultime ore: una situazione che, anziché migliorare, senza alcun tipo di intervento, è profondamente peggiorata. Non va meglio poi nella parte dei garage delle palazzine dove si segnala un analogo, quanto scriteriato, accumulo di spazzatura.

Chi deve intervenire

Sia chiaro: nulla di nuovo rispetto a quanto già accaduto purtroppo in passato. Passano le Amministrazioni, tanto a Roma quanto a Pomezia, e gli anni, ma la situazione da queste parti è sempre la stessa. La domanda ritorna dunque puntuale, almeno in questo frangente: cosa si può fare di concreto per intervenire e risolvere una volta per tutte il problema?

Ricordiamo che queste abitazioni, pur sorgendo nel territorio di Pomezia, sono di proprietà di Roma Capitale a cui spetterebbe, teoricamente, l’onere di farsi carico di operazioni straordinarie di questo tipo che hanno un elevato costo economico. Dall’altro bisognerebbe fare in modo di prevenire a monte tali scenari evitando che ogni volta si raggiungano soglie critiche come quella attuale. Sta di fatto però che ad oggi ancora nulla si è mosso e la situazione risulta completamente fuori controllo. E i rifiuti continuano a crescere giorno dopo giorno.

Presentata anche un’interrogazione in Consiglio

Nei giorni scorsi intanto il Partito Democratico di Pomezia ha presentato un’interrogazione rivolta all’Amministrazione Comunale in questo caso di Pomezia sulla questione. I dem chiedono alla Giunta Felici delucidazioni su “quando e da chi verranno prelevati i rifiuti“ nonché se sono previsti “incontri con Roma Capitale ai fini di arrivare ad una gestione efficace del patrimonio immobiliare del Campidoglio“.