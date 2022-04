Rifiuti a Roma, Zuccalà dice no al termovalorizzatore: ‘Mai qui’

Rifiuti a Roma, la Capitale sembra non avere pace sul tema e gli animi a riguardo si fanno molto accesi. Il sindaco Gualtieri ha infatti deciso che presto si farà un termovalorizzatore e, molto probabilmente, sarà costruito a Santa Palomba, al confine con Pomezia.

A renderlo noto lo stesso Gualtieri durante la riunione che si è tenuta questa mattina sulla gestione dei rifiuti e del piano industriale di Ama.

Il commento di Zuccalà

La decisione del primo cittadino oltre ad aver raggelato la maggioranza ha creato non poche polemiche all’interno dei territori interessanti. Un netto rifiuto arriva ad esempio dal sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà che commenta così la decisione di Gualtieri : ‘Inaccettabile anche solo l’ipotesi di realizzare un termovalorizzatore ai confini del nostro territorio. Alle indiscrezioni che circolano in merito alle intenzioni del Sindaco di Roma Gualtieri che vorrebbe risolvere il problema rifiuti della capitale riversandoli sui cittadini di Pomezia rispondo con una sola parola: mai. Non lo permetteremo. Facile fare promesse in campagna elettorale, più complicato rispettarle’.