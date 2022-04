Roma: «L’84% dei romani intervistati è favorevole al termovalorizzatore»

Pur di non vedere più i rifiuti sulle strade e davanti alle proprie abitazioni i romani sarebbero pronti ad accogliere favorevolmente l’idea della realizzazione di un termovalorizzatore. E’ questo quanto emerge da un sondaggio realizzato dalla società IZI su un campione rappresentativo di cittadini della Capitale che mostra così una prima apertura verso il progetto di cui però, al di là dell’annuncio del Sindaco Gualtieri, ancora non si conoscono dettagli. Né sulla quantità e tipologia che andrebbe a “bruciare”, né sull’ubicazione anche se le prime indiscrezioni vedrebbero in pole position l’area di Santa Palomba, ovvero quella più lontano possibile dalla Capitale.

I romani dicono “sì” al termovalorizzatore: i risultati del sondaggio

Ad ogni modo la rilevazione è stata eseguita in questi ultimi due giorni. Il campione degli intervistati – 1.024 persone in tutto – restituisce un’immagine potenziale della popolazione per sesso, età e municipio di residenza. Non solo. I dati sono stati incrociati anche con le preferenze espresse al primo turno delle Amministrative di pochi mesi fa.

Ebbene, ecco i risultati del sondaggio:

Il 55.6% è favorevole all’impianto solo se si rispetteranno canoni ambientali e di preservazione della salute dei cittadini

Il 10.6% ha dichiarato il suo sì a prescindere

Il 6.9% dice sì ma solo se si ridurranno i costi per i cittadini, ovvero meno TARI da pagare

L’11.3% dice sì ma solo se la questione rifiuti sarà archiviata una volta per tutte

Il 5.7% è contrario in assoluto

Il 9.9% sostiene che si dovrebbe puntare piuttosto differenziata e porta a porta