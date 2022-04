In una società che aumenta la popolazione e che è sempre più consumistica, con una riduzione degli spazi da coltivare, c’è un accumulo continuo dei rifiuti. Essi inquinano e per riuscire a diminuire il problema dato dalle discariche, è necessario che ci siano delle normative ambientali.

Attualmente esse sono in fase di miglioramento. Alcune regioni, in Italia, sono state in grado di riuscire a fare una gestione delle immondizie per recuperare oltre il 90%, evitando quindi la nuova comparsa di discariche. Alimentando poi il mondo del riciclaggio e della produzione delle materie prime secondarie.

Solo che ci sono tantissime città che purtroppo tendono ad essere totalmente fuori controllo. La grande densità della popolazione, non permette di avere una facile gestione indipendente ed ecosostenibile per le immondizie prodotte.

In questi ambienti si sta però lavorando con delle richieste specifiche per eliminare e fare lo smaltimento di quei rifiuti che sono poi ingombranti e difficili da poter smaltire o stoccare.

Tanto per fare un esempio vediamo che le immondizie rilasciate da parte delle fabbriche e industrie, esse hanno l’obbligo di suddividere le immondizie in modo meticoloso per quanto riguarda le parti che sono riciclabili ed altre che non lo sono. Fatta la suddivisione si ha poi la possibilità di avere una vendita diretta agli stabilimenti che si organizzano per il riciclaggio.

Come si smaltiscono le macerie

Nello Smaltire i rifiuti edilizi ci sono le macerie, grandi quantità di macerie che devono essere poi stoccate in ambienti di recupero per essere poi riciclate oppure lavorate in modo da poter recuperare direttamente le polveri di cui esse sono composte.

Il problema principale che si incontra con le macerie è il trasporto. Infatti le ditte edili, in base alle normative ambientali, hanno l’obbligo di offrire poi un supporto o sostegno che riguarda espressamente lo smaltimento di questi rifiuti.

I clienti possono poi decidersi se accettare i costi che ci sono, ma anche di valutare o meno le caratteristiche del servizio. Nel momento in cui si ha a che fare con delle macerie edilizie, il cliente potrebbe rivolgersi a delle ditte specializzate che hanno una riduzione dei costi che sono dati da parte delle imprese edilizie.

Ovviamente prima di rifiutare il lavoro offerto da parte delle imprese edilizie, è preferibile avere dei preventivi che mostrino se ci sono realmente dei benefici economici oppure se alla fine la situazione non conviene.

Rivolgersi a dei professionisti

Durante un lavoro di ristrutturazione, di sgombero delle case oppure delle cantine, ci possono essere delle scoperte di immondizie che sono di vario genere. Per esempio, in alcune cantine, sono state scoperti dei manufatti di amianto, lasciati lì chissà da quanto tempo. Queste sono immondizie considerate pericolose e di conseguenza devono venire trattate solo da parte di professionisti.

Altre volte si ha a che fare con una quantità notevole di immondizie che si devono trasportare solo ed esclusivamente con dei veicoli che sono chiusi. Insomma ci sono comunque delle regole da rispettare e quindi rimane il consiglio di avere un professionista che possa poi essere ferrato nella materia dei rifiuti.