14enne scompare nel nulla: è allarme per Cristian, l’appello per ritrovarlo

Sono ore difficili e di apprensione quelle che stanno vivendo i familiari di Cristian S., un ragazzino di appena 14 anni che da questa mattina ha fatto perdere le proprie tracce. Il 14enne è scomparso da Lido delle Sirene, ad Anzio e sui social stanno circolando gli appelli per rintracciarlo il prima possibile, per far sì che possa tornare a casa, al sicuro.

Cristian scomparso da Anzio

Cristian ha 14 anni ed è scomparso da questa mattina. Come ci hanno fatto sapere i familiari, il 14enne non ha con sé cellulare e soldi e indossa una felpa dell’Adidas molto vecchia. Ai piedi, invece, delle scarpe nere con lacci rossi. Queste sono ore davvero difficili per la famiglia, che sta cercando disperatamente il 14enne e spera di poterlo riabbracciare presto e mettere la parola fine all’incubo.

Come aiutare

Chiunque abbia informazioni può contattare il numero 3473978208. “Sto cercando mio nipote, è scappato questa mattina da lido delle Sirene” – si legge in uno dei tanti appelli divulgati sui social. Lì, dove immediatamente, come accade spesso in questi casi, si è subito messa in moto la macchina della solidarietà. Tra condivisioni e vicinanza alla famiglia.