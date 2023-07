Accorre per i rilievi di un incidente: carabiniere viene travolto da un’auto

Attimi di paura ad Anzio questa mattina, dove un carabiniere è stato investito durante i rilevamenti di un incidente stradale. Il militare sarebbe stato colpito da un veicolo mentre operava dove pochi minuti prima era avvenuto un gravoso incidente stradale, con un’automobile finita all’interno di un fossato per dinamiche che andranno chiarite nelle prossime ore dalle forze dell’ordine.

Il carabiniere investito ad Anzio

Il comando dei Carabinieri era stato chiamato a intervenire per cominciare a fare i rilevanti riguardo l’automobile finita nel burrone, col mezzo che stava portando a bordo due ragazzi. Sul posto, ovvero su via Ardeatina nella zona di Tor Caldara, un militare è stato centrato da una macchina mentre stava facendo i controlli del caso, in uno scontro che si sarebbe dimostrato violento da subito. Per la forza dell’urto, il carabinieri avrebbe sfondato il parabrezza dell’auto che lo ha investito, palesando da subito la gravità dell’incidente subito.

I soccorsi per il militare

Sul posto si sono precipitati subito i soccorsi del 118, che già si erano presentati su via Ardeatina pochi minuti prima per soccorrere i ragazzi caduti nel fosso. Qui, hanno constatato da subito le condizioni serie in cui riversava il carabinieri. Dopo aver stillato le prime conseguenze riportate dal corpo del militare, hanno valutato idoneo il trasferimento presso l’ospedale più vicino. Riguardo alle condizioni di salute del militare, al momento i medici non si sbilanciano, dicendo però come “la persona non sia assolutamente in pericolo di vita”.

L’automobile caduta nel fosso su via Ardeatina

Nonostante l’incidente occorso al carabiniere, si continua a indagare riguardo l’automobile finita nel fosso. A bordo della vettura c’erano due ragazzi, rimasti feriti durante l’impatto. I due giovani, una ragazza e un ragazzo, avrebbero perso il controllo della propria vettura durante un’azione di sorpasso, con l’eccessiva velocità che li avrebbe fatti uscire fuori strada e scaraventare nel fossato.