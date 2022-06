Anzio, al via i festeggiamenti del Santo patrono: il programma delle celebrazioni

Anzio. Manca poco alla celebrazione del santo patrono della città: S.Antonio di Padova. In vista dell’evento, saranno accese da lunedì 13 giugno le luminarie artistiche al centro cittadino.

Anzio: il programma per la celebrazione del Santo patrono

Alle ore 19.00 — sul Sagrato della Chiesa Madre di Anzio, in Piazza Pia — è confermata la solenne concelebrazione all’aperto dei Parroci della Città, presieduta dal Vescovo di Albano, Mons. Vincenzo Viva.

Invece alle ore 21.15 di lunedì 13 giugno, giorno di festa per la Città, ci sarà la consueta fiaccolata delle Confraternite in onore di S. Antonio, con la “Celebrazione del Transito del Santo“.

Umberto Tozzi omaggerà le celebrazioni civili

Domenica 26 giugno, come stabilito dalla Giunta guidata dal Sindaco Candido De Angelis, sarà il cantautore Umberto Tozzi sul nuovo palco di Piazza Garibaldi, il grande protagonista dei festeggiamenti civili in onore di S. Antonio di Padova, con a seguire l’imperdibile spettacolo pirotecnico sul Porto di Anzio.

Il concerto di musica classica e la Processione

Prima del concerto, alle ore 20.30, nella Chiesa Madre, l’atteso concerto di musica classica con l’esibizione dell’Orchestra diretta dal Maestro Pier Giorgio Dionisi. Infine, va ricordato che la Santa Messa e la solenne “Processione per Terra e per Mare”, invece, sono confermate per sabato 25 giugno, rispettivamente alle ore 19.00 ed alle ore 21.00.