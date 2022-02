Anzio, al via i lavori in zona Sacida – Lido dei Pini. Fontana: ‘Mantenuto l’impegno con i cittadini’

Ad Anzio, con l’Amministrazione guidata dal Sindaco, Candido De Angelis, proseguono i lavori per la riqualificazione del territorio comunale. Nella giornata di ieri sono stati aperti i cantieri nella zona 5, Sacida – Lido dei Pini, con la realizzazione del nuovo manto stradale in Via Malvito Vecchiarelli ed uno stanziamento complessivo pari a 300.000 euro.

Al via i lavori in zona Sacida – Lido dei Pini

“A seguire, – afferma il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana – saranno immediatamente asfaltate le strade bianche al Quartiere Sacida, in Via Lago di Bracciano, Via Lago di Como, Via Trasimeno e Via Lago di Bolsena. Era un impegno programmatico che avevamo assunto con i cittadini, nei prossimi giorni saranno aperti nuovi cantieri negli altri quartieri del territorio”.