Anzio, ‘andate a vedere cosa c’è là’: trovata una pistola rubata

Pistola e cartucce nascoste in una cabina dell’energia elettrica. È stata una segnalazione a far scattare l’accertamento in una cabina secondaria di distribuzione dell’energia elettrica. E i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio hanno proceduto immediatamente alla verifica, nel corso della quale hanno trovato un involucro dal peso consistente.

Il rinvenimento di pistola e munizioni

Portato in caserma il contenitore poi aperto con le dovute cautele, i carabinieri hanno trovato al suo interno una pistola modello 1911 calibro 45, di fabbricazione americana, due caricatori vuoti e circa 300 munizioni di vario calibro.

Dopo qualche accertamento i militari hanno scoperto che si trattava di una pistola rubata durante un furto in appartamento, avvenuto nella provincia di Roma nel maggio del 2017. La stessa verrà inoltrata al Raggruppamento Indagini Scientifiche di Roma per gli accertamenti balistici e scientifici del caso.