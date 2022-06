Anzio, arriva Umberto Tozzi: ecco quando, il programma per sabato 25 e domenica 26 giugno 2022

Tutto (quasi) pronto ad Anzio per i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio di Padova, il Santo Patrono della Città. Dopo anni di pandemia e restrizioni, finalmente gli eventi tornano in presenza e c’è grande attesa per l’arrivo del cantante Umberto Tozzi: ecco quando salirà sul palco e qual è il programma completo di sabato 25 e domenica 26 giugno.

Quando ci sarà Umberto Tozzi ad Anzio?

Il concerto di Umberto Tozzi, che ha iniziato la sua carriera da solista firmando hit come “Ti Amo” e “Gloria” e ha pubblicato 20 album in studio e 6 live, ad Anzio è previsto domenica 26 giugno, sul nuovo palco di Piazza Garibaldi, nell’anno che celebra il 70° compleanno di un artista che ha scritto la storia della musica italiana. Al termine dell’evento “Gloria Foreverer”, ci sarà il grande spettacolo pirotecnico sul Porto, che chiuderà il programma dei festeggiamenti, pianificato dall’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo, Valentina Salsedo, insieme al Sindaco, Candido De Angelis, in collaborazione con la Parrocchia Santi Pio e Antonio e con la Vientidieci, guidata da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno.

Il concerto di Anzio – spiegano dall’Amministrazione Comunale – celebra l’incredibile catalogo del grande artista torinese, che ha venduto oltre 80 milioni di dischi e che si è esibito sui palchi di tutto il mondo: dalle sue più famose e intramontabili hit, fino ad arrivare a quei brani meno noti al grande pubblico, tutti da riscoprire. Sugar ha acquisito il catalogo di Umberto Tozzi e per il 2022 è prevista un’importante valorizzazione di tutto il suo repertorio, con anche alcune sorprese che si delineeranno prossimamente. Il tour di Umberto Tozzi è prodotto da Friends & Partners. Radio Italia è radio partner del tour “GLORIA FOREVER”.

Navette gratuite ad Anzio sabato e domenica

Prima del concerto di domenica, alle ore 20.30, nella Chiesa Madre, ci sarà l’evento di musica classica con l’esibizione dell’Orchestra diretta dal Maestro Pier Giorgio Dionisi. La Santa Messa e la solenne “Processione per Terra e per Mare, invece, sono confermate per sabato 25 giugno, rispettivamente alle ore 19.00 ed alle ore 21.00.

L’Amministrazione De Angelis, il 25 ed 26 giugno, con ogni 30 minuti, dalle ore 18.00 all’1.30 di notte, ha istituito il servizio navette gratuite, che collegheranno le aree parcheggio di Piazzale Antium ad Anzio Due, La Piccola e Viale Mencacci con il centro cittadino. Ma c’è di più. L’Associazione Commercianti ed Artigiani supporterà l’iniziativa mettendo a disposizione il personale preposto nelle aree parcheggio. Per una festa patronale da sogno!