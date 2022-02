Anzio, cambia la condotta idrica: rubinetti a secco, ecco quando e dove

Cambia la condotta idrica ad Anzio, ma per poter eseguire il collegamento tra la vecchia e la nuova condotta sostituita sarà necessaria un’interruzione del servizio. A comunicarlo Acqualatina S.p.A. che fa sapere che l’acqua mancherà ad Anzio in via Nettunense, nel tratto antistante il Cimitero Inglese, nel Quartiere Falasche. L’interruzione idrica avverrà nell’orario compreso dalle ore 09:00 fino alle ore 17:00 di lunedì 21 febbraio.

Nel dettaglio, le zone interessate sono:

via Nettunense e traverse collegate nel tratto compreso tra via della Fornace e rotatoria Padiglione

Quartiere Falasche

Quartiere Villa Claudia,

plesso scolastico di via Jenne

Acqualatina rende noto che, per garantire il servizio sostitutivo alle utenze, sarà disponibile un’autobotte in largo Don Antonio Zarantoniello. Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti.