Anzio, il canadair sorvola la spiaggia ed entra in acqua: stupore tra i bagnanti (VIDEO)

Stupore questa mattina in spiaggia ad Anzio dove un canadair dei Vigili del Fuoco ha sorvolato la spiaggia per poi entrare in acqua. E’ successo all’altezza dell’arenile di Tor Caldara nella zona di Lido dei Pini. Grande lo stupore dei bagnanti presenti in quel momento sulla spiaggia che ne hanno approfittato per immortalare le manovre del mezzo aereo. Da quanto si apprende, ad ogni modo, il canadair era impegnato in un’esercitazione.

