Anzio, case del Comune occupate abusivamente: sgomberi in corso in Via Cipriani

Sgomberi in corso questa mattina sul litorale romano, nel Comune di Anzio. Liberati alcuni immobili occupati abusivamente. Sul posto stanno operando gli agenti della Polizia Locale, presenti anche mezzi e uomini della Polizia di Stato.

E’ in corso da stamattina, giovedì 9 maggio 2024, un’operazione di Polizia Giudiziaria volta al ripristino della legalità nel quadrante Padiglione ad Anzio. In particolare le forze dell’ordine sono intervenute in Via Cipriani per liberare alcune case popolari di proprietà del Comune occupate abusivamente. Sul posto stanno operando in questo momento Polizia Locale e Polizia di Stato.