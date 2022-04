Anzio, colpo grosso nella gioielleria: bottino da 150.000 euro, è caccia ai ladri

Colpo grosso sul litorale romano, precisamente ad Anzio, dove nella notte tra domenica e lunedì ignoti hanno svaligiato la gioielleria Liguori. Un furto, stando ai primi particolari emersi, evidentemente studiato nei minimi particolari considerando che i malviventi hanno agito in poco tempo. Davvero ingente il bottino, intorno ai 150 mila euro.

Svaligiata la gioielleria Liguori ad Anzio

Il tutto è successo intorno alle 2.15 di notte. La gioielleria Liguori è quella finita nel mirino dei ladri, con l’attività situata in Via del Porto Innocenziano. La banda ha spaccato le vetrine avvalendosi dapprima di un’auto usata come ariete, poi di una putrella in ferro (una grossa barra di metallo per intenderci) per completare “l’opera”. In questo modo la banda, composta da almeno quattro individui, si è aperta così un varco nel locale commerciale. A quel punto i banditi hanno fatto incetta di preziosi portandosi via l’ingente bottino.

Caccia alla banda

Sul posto sono intervenute le Volanti di Polizia del Locale commissariato che ora indagano sull’accaduto. Gli Agenti stanno vagliando ogni minimo particolare, comprese le riprese delle telecamere di sicurezza, per risalire all’identità degli autori. Gli accertamenti in tal senso proseguono.