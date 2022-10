Anzio, controllo della polizia locale agli irregolari del mercato settimanale. Sanzionati e allontanati 4 commercianti

Anzio. Gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti in forze questa mattina dietro il coordinamento del vice comandante Nicoletta Perci presso l’area del mercato settimanale per contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive da parte di itineranti non autorizzati al commercio. Sono state elevate 4 sanzioni per le 4 occupazioni non autorizzate accertate di banchi di frutta e verdura e altri generi alimentari. Erano tutti ambulanti italiani provenienti da Napoli e provincia. Sono state fatte smontare le bancarelle e applicata la sanzione amministrativa prevista dal Cds articolo 20. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.