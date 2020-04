Anzio, Covid-19: Villa Dei Pini risponde alla manifestazione d’interesse della Regione Lazio per ospitare anziani positivi

Ad Anzio, la casa di cura Villa dei Pini, ha risposto alla manifestazione d’interesse della Regione Lazio per l’allestimento di posti covid-19 dedicati per pazienti positivi nelle Rsa. Un avviso resosi necessario per i numerosi focolai Covid-19, scoppiati nelle case di riposo della Regione, che hanno subito un notevole aumento soprattutto nella zona dei Castelli. Villa dei Pini a quanto ci viene riferito, ha già iniziato ad allestire 40 posti dedicati Covid-19, ma ancora non è stato dato il via libera definitivo dagli enti sanitari preposti. La struttura nel 2010, era stata autorizzata per 90 posti letto di cui 56 Rsa. Oggi dispone come riportato nel sito di un piano, con 20 posti Rsa, perché un altro piano è stato chiuso da qualche anno, portando drasticamente alla diminuzione dei posti disponibili. L’eventuale attivazione dei piani Covid-19, sembra già aver sollevato qualche malumore nella cittadinanza. Anche a Morlupo e a Civitavecchia sono stati attivati dei posti Covid-19, in due Rsa. Staremo a vedere in questi giorni, dove il tempo è indispensabile per interrompere le linee di trasmissione del coronavirus, cosa verrà deciso.