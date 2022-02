Anzio, De Angelis: ‘Confidiamo nella Magistratura, con la consapevolezza di aver sempre esercitato liberamente il mandato elettorale’

“L’Amministrazione Comunale della Città di Anzio, a seguito delle attività svolte questa mattina dalle Autorità Competenti sul litorale romano, è serena rispetto alla correttezza del proprio operato, ha collaborato ampiamente per la riuscita delle operazioni svolte, in un clima di massima disponibilità, da parte del sottoscritto, del Segretario Generale e di tutti gli Uffici dell’Ente. Confidiamo nel lavoro della Magistratura, nell’assoluta consapevolezza di aver sempre esercitato liberamente il mandato elettorale conferito dai cittadini”. Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento alle attività svolte dal Comando Provinciale di Roma dei Carabinieri.