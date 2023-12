Anzio, i Carabinieri arrestano un 36enne gravemente indiziato di minaccia aggravata e violenza privata. Il padre era finito in carcere per usura dopo la denuncia della vittima. Ecco cosa è successo.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Anzio hanno arrestato un uomo 36enne, nomade, dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Velletri – ufficio GIP, poiché gravemente indiziato del reato di minaccia aggravata e violenza privata. Nello specifico, a seguito della denuncia per usura presentata da una donna nei confronti del padre, 53enne nomade, quest’ultimo era stato arrestato e condotto direttamente in carcere. Per questo il figlio ha deciso di “vendicarsi” cercando di convincere la vittima a ritrattare. In caso contrario sarebbero stati guai.

Usura ad Anzio: arrestato figlio dello strozzino

Nei giorni seguenti all’arresto dell’usuraio infatti, il figlio del 53enne, avendo forti sospetti nei confronti della donna che pensava potesse essere la denunciante, si è recato prima presso il suo domicilio e, successivamente, l’ha costretta a fermarsi per strada intimando alla donna di ritirare la denuncia se non avesse voluto correre dei rischi per la sua incolumità.

L’arresto

Immediatamente i militari hanno raccolto tutti gli elementi utili a individuare l’autore di tali gesti e, condivisi gli stessi con l’Autorità giudiziaria, i Carabinieri hanno richiesto ed ottenuto il provvedimento che nella mattinata del 1° dicembre scorso hanno provveduto a notificare al 36enne. In corso ulteriori indagini tesi a individuare eventuali complici nell’attività illecita, sia in riferimento all’usura che alle minacce e alla violenza privata. Questa operazione dimostra, ancora una volta, che il livello di attenzione al fenomeno dell’usura è elevato da parte della Procura della Repubblica di Velletri, avvalendosi delle forze dell’ordine nel contrasto a questo triste fenomeno. Lo rende noto il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri.