Anzio, elezioni politiche domenica 25 settembre: ecco l’organizzazione dell’Ufficio Elettorale

Per il rilascio delle tessere elettorali, dei duplicati e dei tagliandi adesivi di aggiornamento delle tessere, l’Ufficio Elettorale, sito presso la Casa Comunale di Villa Corsini Sarsina (Via Breschi e/o Via Ambrosini), osserverà il seguente orario di apertura al pubblico:

venerdì 23 settembre: apertura ininterrotta, dalle ore 9.00 alle ore 18.00;

sabato 24 settembre: apertura ininterrotta, dalle ore 9.00 alle ore 18.00;

domenica 25 settembre: apertura ininterrotta, dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

Gli Uffici Demografici, in Piazza Cesare Battisti 25, per l’emissione delle carte di identità ai soli aventi diritto al voto, osserveranno il seguente orario straordinario:

venerdì 23 settembre, 15:00 – 18:00;

sabato 24 settembre, 9:00 – 18:00;

domenica 25 settembre ore 7.00 alle ore 23.00.

Per ulteriori informazioni sui servizi elettorali:

tel. 0698499311 – 345

E-mail: ufficio.elettorale@comune.anzio.roma.it

Pec: ufficioelettorale.comuneanzio@pec.it

https://www.comune.anzio.roma.it/index.php?id_sezione=1775