Anzio. Esce dal carcere e pesta di botte la compagna davanti ai figlioletti: arrestato di nuovo

Era stato arrestato tre giorni prima per reati legati agli stupefacenti. Ma lui, un uomo italiano di 42 anni, come se non bastasse, ha pensato bene di aggredire e picchiare la compagna, calcio dopo calcio, pugno dopo pugno. E dallo spaccio è stato nuovamente arrestato dagli agenti di Polizia di Anzio e Nettuno, ma questa volta perché gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Anzio, picchia la compagna davanti ai figlioletti

Un vero e proprio incubo per la donna che il 12 marzo scorso, nonostante ci fossero i figli minori, è stata vittima dell’ennesima aggressione. L’uomo, infatti, l’ha picchiata, ha continuato a vessarla psicologicamente e l’ha colpita violentemente con pugni al volto e calcio nello stomaco.

Distrugge le auto e minaccia gli agenti

I poliziotti, che hanno ricevuto la segnalazione, sono giunti all’esterno dell’abitazione. E qui hanno notato che le auto di due persone che erano intervenute per difendere la donna erano state danneggiate. Sempre dall’uomo che, alla vista della Polizia, ha opposto resistenza, si è gettato a terra per evitare l’arresto.

I soccorsi e l’arresto

La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, dove è stata curata con 7 giorni di prognosi. L’uomo, invece, dopo la convalida dell’arresto è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere. Ancora una volta.