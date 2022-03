Anzio, fa lavorare la figlia 14enne (senza green pass) al Bar: multa e denuncia per la mamma titolare

Continuano i controlli da parte dei Carabinieri per far rispettare la normativa in materia di green pass in attesa delle nuove regole che scatteranno tra aprile e maggio. Nelle ultime ore a Roma e provincia sono stati effettati numerosi controlli alle attività commerciali per verificare gli obblighi in materia di certificazione verde, mascherine e – con l’ausilio del NAS – il rispetto delle normative igienico-sanitarie. Controlli sono stati effettuati anche sul litorale romano.

Anzio, fa lavorare la figlia 14enne al Bar senza green pass

In particolare ad Anzio è stata denunciata e sanzionata la titolare di un Bar. Si tratta di un locale adiacente ad un distributore di benzina. La donna, da quanto si apprende, stava facendo lavorare come dipendente sua figlia 14enne, peraltro sprovvista anche del Green Pass. Verifiche analoghe sono state condotte poi anche a Nettuno e Ardea: in tutto sono state identificate e controllate 24 persone e altre 4 attività commerciali.