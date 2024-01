Anzio, fuga di gas: esplode una villetta bifamiliare

Nelle prime ore di stamattina il forte boato in via della Cannuccia ha bruscamente svegliato i residenti. Erano le 4:20 quando la squadra 23/A del distaccamento di Anzio è intervenuta al civico 342 per un’esplosione.

Una fuga di gas da una bombola GPL ha fatto esplodere una villetta bifamiliare. Tanta paura per i residenti che, solo per un caso estremamente fortunato non hanno riportato conseguenze. Dagli accertamenti dei soccorritori, infatti, è emerso che nessuna persona è rimasta coinvolta. Sono, invece, ingenti i danni alla struttura che al momento dichiarata inagibile.

Seguono aggiornamenti