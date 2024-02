Anzio, furiosa lite in strada finisce con un accoltellamento: grave un 58enne

Una lite ha rischiato di trasformarsi in tragedia ieri mattina ad Anzio. Un’animata discussione, infatti, è finita con l’accoltellamento di un 58enne trasportato nell’ospedale cittadino in gravi condizioni.

L’allarme al numero unico emergenze, il 112 è scattato ieri, martedì 20 febbraio. Un’accesa discussione in via del Melograno aveva provocato il ferimento con arma da taglio del dipendente di una ditta di autospurgo della città. Sul posto sono accorsi i Carabinieri della locale Compagnia per prestare soccorso al 58enne e avviare le indagini.

Il ferito è stato trasportato in ospedale e sottoposto a intervento chirurgico

Il ferito è stato trasportato immediatamente nel presidio ospedaliero di Anzio-Nettuno in condizioni estremamente serie e sottoposto a intervento chirurgico. Per quanto le sue condizioni restino gravi e il 58enne sia in prognosi riservata, non sembra versare in pericolo di vita.

Indagini coordinate dalla Procura di Velletri

Intanto gli uomini dell’Arma, coordinati dalla Procura di Velletri, stanno cercando di ricostruire l’accaduto e rintracciare l’uomo con il quale la vittima ha avuto l’alterco finito con il ferimento. Le indagini vanno avanti a ritmo serrato per quanto gli investigatori mantengano le bocche cucite su eventuali sviluppi. Non è escluso che il giudice che coordina le indagini possa formulare nei confronti dell’aggressore il capo di imputazione di tentato omicidio. Al momento, però, tutto troppo prematuro, visto che le attività investigative sono ancora in corso.