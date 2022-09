Anzio, inaugurazione stadio del nuoto: ecco quando

Anzio. Un grande evento è atteso allo Stadio del Nuoto lunedì 19 Settembre. In questa data andrà in onda sia la Festa per gli Europei di nuoto Roma 22, sia l‘inaugurazione del nuovo impianto. Ancora un segnale di forte riconoscimento del nuovo impianto, struttura inserita tra gli impianti per le competizioni Internazionali.

Leggi anche: Anzio, si inaugura il “nuovo” Teatro AQ International: sabato 18 il via alla stagione

L’inaugurazione dello stadio

Per l’occasione, festeggeremo i grandi risultati ottenuti dai nostri atleti durante gli Europei di nuoto e, al contempo, taglieremo il nastro dello Stadio del nuoto di Anzio. L’iniziativa e’ finalizzata alla conoscenza dell’impianto natatorio realizzato nell’ambito della cittadella sportiva di Anzio. Dopo l’inaugurazione del nuovo Palazzetto dello Sport, procediamo con un’altra perla sportiva della Città’. Durante l’evento ci sara’ l’esibizione di una squadra di Nuoto Artistico e di altri atleti del nuoto.

Presente (tra gli altri) anche il sindaco De Angelis

L’evento e’ patrocinato dal Comune di Anzio e vedrà la partecipazione del primo cittadino dott. Candido De Angelis, delle autorità’ locali, del Presidente della Federazione italiana Nuoto On. Paolo Barelli, del Presidente del CONI Lazio dott. Riccardo Viola, del Presidente del Comitato Regionale Lazio della FIN dott. Giampiero Mauretti e del Presidente dell’Anzio Waterpolis Dott. Francesco Damiani. Va infine ricordato che l’appuntamento è per le ore 17,30 allo Stadio del Nuoto.