Anzio, incendio doloso nella notte: fiamme nel punto scommesse Snai

Incendio nella notte ad Anzio dove è andato a fuoco il punto scommesse Snai di vicolo dei Fabri. E’ successo poco prima delle 2.00: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco – che hanno provveduto a spegnere le fiamme – e le forze dell’ordine.

Attentato incendiario al punto Snai ad Anzio

Dai primi accertamenti effettuati in loco è emersa la natura dolosa dell’incendio. Sul posto infatti è stato rinvenuto del liquido infiammabile. Il rogo, ad ogni modo, ha interessato soltanto la parte esterna del locale – che era chiuso in quel momento – causando comunque ingenti danni.

Indagini in corso

Per domare le fiamme è stato necessario l’intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco giunte rispettivamente da Anzio e Pomezia che hanno impiegato circa un’ora per concludere l’intervento. Indagini in corso da parte del locale commissariato per risalire ai responsabili.