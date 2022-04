Anzio, la città si tiene in forma: arriva la prima area fitness pubblica all’aperto

E’ importante non trascurare il proprio corpo e la propria salute fisica e anche ad Anzio, come in molte grandi città, il benessere dei cittadini è tenuto in grande considerazione. Per questo è stata allestita la prima area fitness pubblica a cielo aperto della Città di Anzio.

Quasi pronta la prima area fitness a cielo aperto ad Anzio

I lavori sono a buon punto e proseguono davvero spediti. L’area fitness si trova lungo la litoranea, a ridosso del nuovo Belvedere sul Mare, ed è collegata al percorso pedonale ultimato dall’Amministrazione De Angelis.

“Ultimato il montaggio dei cinque moduli per il fitness, – informa il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana – l’intervento prosegue con la messa in opera del tappetino antitrauma. A breve quest’area consentirà la pratica libera ed all’aria aperta dell’attività sportiva”.

Attività sportiva vista mare

Molto presto i cittadini di Anzio potranno usufruire della nuova area fitness e praticare attività sportiva all’aria aperta e vista mare. Sono già stati montati diversi attrezzi come pedane, scale, sbarre ecc. Dal momento dell’inaugurazione tutti gli appassionati di fitness, ma anche i semplici cittadini curiosi e desiderosi di rimettersi in forma, potranno allenarsi gratuitamente ogni giorno, respirando aria pulita e godendo della brezza marina.