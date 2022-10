Anzio, ladri maldestri in azione: spaccano la vetrata della sala bingo con l’auto, ma scappano senza il bottino

Hanno prima spaccato la vetrata con l’auto, usata come ariete, poi hanno tentato di rubare nel bingo di Anzio. Tentato perché in realtà questa mattina all’alba, intorno alle 5, il furto non è andato come speravano i ladri, che sono andati via a mani vuote.

Furto ‘non riuscito’ nel bingo di Anzio

Prima hanno rubato un’auto, poi con la stessa hanno spaccato la vetrata del bingo per commettere un furto. Senza riuscirci. Sul posto questa mattina all’alba sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Anzio, che ora stanno indagando per dare un nome e un volto ai malviventi. Probabilmente, i ladri erano due e proprio loro, con il volto travisato, hanno tentato di mettere a segno la rapina. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito e non è stato asportato nulla: i banditi sono andati via senza bottino.

Le indagini in corso

Il danno alla struttura, invece, è in corso di quantificazione. E ora spetterà ai militari continuare a indagare su quel furto non riuscito. Su quel colpo fallito.