Anzio-Nettuno, lutto nella sanità: trovata morta la dottoressa Daniela Accoroni

Lutto nel mondo della sanità. I pazienti di Anzio e Nettuno piangono la dottoressa Daniela Accoroni, una professionista competente e amata da tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerla. Il medico, che lavorava al poliambulatorio Barberini di Nettuno, ieri non si è presentata. E questo ha preoccupato i suoi colleghi.

Morta Daniela Accoroni

La dottoressa non rispondeva al telefono, il cellulare squillava a vuoto. Lei, infatti, è stata trovata senza vita in casa, sul divano, probabilmente stroncata da un malore. Aveva 66 anni e la Asl Roma 6 ha perso una professionista competente, che faceva il suo lavoro con passione e dedizione. Sul posto ieri mattina, intorno alle 12, sono intervenuti i Carabinieri di Anzio, che non hanno potuto fare molto, purtroppo: il cuore della donna aveva già smesso di battere.

Il messaggio della Asl

“La Asl Roma 6, con l’improvvisa scomparsa della dottoressa Daniela Accoroni perde una professionista della salute, esempio di dedizione, passione e competenza. Alla famiglia e ai suoi cari giungano le nostre più sentite condoglianze” – ha scritto sui social la direzione aziendale. E a questo si sono aggiunti altri messaggi, di pazienti ancora increduli. C’è chi ricorda Daniela Accoroni come una dottoressa professionale, preparata, accorta. Una grande professionista, umile e dal cuore grande, che mancherà a tutti.