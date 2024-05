Anzio, presa la banda che rubava pneumatici: arrestati 4 giovanissimi

Quattro giovani sono stati arrestati dai Carabinieri di Anzio per furto aggravato in concorso. A finire in manette sono stati un 18enne, un 22enne, 29enne e una 19enne, tutti italiani.

Una segnalazione al 112 ha fatto accorrerei i Carabinieri

Da giorni gli uomini dell’Arma erano sulle tracce di una banda che rubava penumatici alle auto in sosta a bordo strada e la scorsa notte, due pattuglie della Compagnia di Anzio sono intervenute in via delle Viole, a seguito di chiamata al Numero unico d’emergenza, il 112, che segnalava un furto in atto su un’auto.

Sorpresi a smontare le ruote di un’auto parcheggiata

Quando i militari sono arrivati sul posto hanno sorpreso i quattro ragazzi, mentre erano intenti a smontare le ruote posteriori di una Fiat 500 L, in sosta. I giovani sono stati Immediatamente bloccati, e le forze dell’ordine hanno proceduto a perquisire l’auto a loro in uso, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato, attrezzi da meccanico utilizzati per lo smontaggio degli pneumatici e diversi mattoni, che avrebbero poi lasciato sotto l’auto vandalizzata al posto delle ruote.

L’udienza di convalida dell’arresto

Per questo motivo, i quattro indagati sono stati accompagnati in caserma e successivamente condotti dinanzi all’Autorità Giudiziaria, per il giudizio direttissimo, dove al termine dell’udienza, il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma in caserma per tutti e quattro.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati deve considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.