Anzio, ragazzo di 23 anni arrestato per spaccio: la fuga dalla Polizia

Durante un servizio specifico antidroga in via Ardeatina, nei pressi della riserva naturale di Tor Caldara, gli investigatori del Commissariato, hanno notato la presenza di un ragazzo che, a bordo di uno scooter, era intento in attività di spaccio. Hanno iniziato così a seguirlo e poco dopo, durante l’appostamento, i poliziotti si sono accorti che il giovane si stava dirigendo verso Ardea. In quel momento, transitando davanti agli agenti, il ragazzo si è accorto di essere seguito e ha cercato di cambiare strada e ha lanciato bruscamente il suo telefono cellulare.

La perquisizione e l’arresto

Immediatamente i poliziotti hanno bloccato il ragazzo che stava tentando di darsi alla fuga. Fermato, hanno perquisito la casa nella quale sono stati trovati e sequestrati: 63 grammi di hashish, equivalente a circa 1000 dosi, 0,9 grammi di cocaina e 725 euro in contanti, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi e bilancini di precisione.

Sequestrato anche il cellulare di cui il giovane si era disfatto in strada. Al termine degli accertamenti il 23enne è stato arrestato e, dopo la convalida, è stata disposta per lui la misura degli arresti domiciliari con divieto assoluto di comunicare con qualsiasi mezzo con persone diverse dai familiari.