Anzio, sequestrata “la droga dei falò”: due arresti

Anzio, i carabinieri sequestrano la droga dei “falò”. Due le persone finite in manette per spaccio: sequestrati 6,5 kg di hashish destinata al mercato del litorale sud, in particolare per le spiagge.

Con la stagione estiva ormai entrata nel vivo l’attenzione delle forze dell’ordine sul fenomeno dello spaccio, specie sul litorale e sulle spiagge, resta alta. In tal senso ad Anzio (Roma) nelle ultime ore i Carabinieri della vicina Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno arrestato due uomini, un 33enne e un 25enne, cittadini marocchini. Durante un servizio di controllo infatti, una pattuglia ha controllato una Fiat Panda, con a bordo i due. Insospettiti dall’atteggiamento e dai loro precedenti, i Carabinieri hanno perquisito l’auto, trovando all’interno sei chili e mezzo di hashish, suddivisi in panetti da 100 grammi. I due sono stati tradotti direttamente presso la casa circondariale di Velletri. La droga, destinata a rifornire questa zona a sud di Roma, è stata sequestrata.