Anzio, si schianta con l’auto sull’Ardeatina, morto un uomo. Ipotesi malore

Dramma sulle strade del litorale romano questa mattina. Ad Anzio (Roma) un uomo è deceduto dopo essersi schiantato con la sua auto lungo la Via Ardeatina. Per lui, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale.

Incidente mortale, l’ennesimo, sulle strade del Lazio. Un uomo ha perso la vita in un sinistro autonomo sulla Via Ardeatina, nel territorio comunale di Anzio, all’altezza dell’incrocio con Via delle Cinque Miglia. Secondo le prime informazioni disponibili il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi. Un impatto tremendo che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del comune neroniano.

Notizia in aggiornamento