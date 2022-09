Anzio, sorpassa e prende in pieno un pedone: investito sulle strisce

Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi, 25 settembre, ad Anzio, in via Nettunense. Un’auto in corsa, impegnata in un sorpasso, ha investito un uomo che stava attraversando sulle strisce pedonali.

L’investimento è accaduto in zona Zodiaco, in direzione centro di Anzio. Un’auto si è fermata per far passare un uomo che stava attraversando la strada. Un’altra vettura è arrivata a velocità e ha sorpassato la macchina ferma, non accorgendosi che la sosta era dovuta proprio all’attraversamento pedonale.

Pedone “volato”

A raccontare quanto successo una testimone oculare. “Ho visto passare l’auto che sorpassava, a bordo c’erano tre adulti e un bambino. In quel momento un uomo di circa 50 anni stava attraversando la strada tenendo la testa bassa, probabilmente a causa del maltempo. È stato un attimo: l’auto in fase di sorpasso l’ha preso, facendolo volare. Si sono fermate subito parecchie persone. Abbiamo chiamato il NUE 112 per soccorrere l’uomo”.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Anzio e i sanitari del 118, che hanno trasportato il ferito all’ospedale Riuniti di Anzio. Fortunatamente non è in pericolo di vita: è stato infatti colpito agli arti. I militari hanno effettuato i rilievi dell’incidente, accertando le responsabilità del conducente dell’auto.

I protagonisti

Alla guida dell’auto investitrice un uomo di 42 anni, mentre l’uomo investito è un indiano di 38 anni, che ha riportato la frattura di un polso.