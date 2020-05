Anzio, stanziamento regionale a fondo perduto a sostegno degli operatori turistici: ecco come richiederlo

L’avviso pubblico ha come beneficiari le imprese e gli operatori turistici in attività, nella forma di persona fisica o giuridica, distinti per misure di intervento:

– MISURA 1 – Strutture ricettive Alberghiere, Extralberghiere e all’Aria aperta, del Lazio, gestite in forma imprenditoriale: Alberghi o hotel, Residenze Turistico Alberghiere (RTA) o Residence; Hostel o Ostelli, Affittacamere o Guest House, Country House o Residenze di Campagna; Campeggi e Villaggi turistici;

– MISURA 2 – Agenzie di viaggi e turismo del Lazio con sede operativa principale attiva nel territorio regionale;

– MISURA 3 – Strutture ricettive Extralberghiere del Lazio, gestite in forma prevalentemente non imprenditoriale: Case e Appartamenti per Vacanze, Bed & Breakfast, Ostelli per la gioventù, Case per ferie, Rifugi montani, Rifugi escursionistici, Case del Camminatore.

A ciascun beneficiario è possibile concedere un importo fino a un massimo di:

Misura 1 (strutture ricettive turistiche gestite in forma imprenditoriale)

– Alberghi o hotel 4 e 5 stelle – euro 8.000,00

– Alberghi o hotel 3 stelle – euro 6.000,00

– Alberghi o hotel 1-2 stelle – euro 4.000,00

– Residenze Turistico Alberghiere (RTA) o Residence, Hostel o Ostelli, Campeggi e Villaggi turistici – euro 3.000,00

– Affittacamere o Guest House, Country House o Residenze di Campagna – euro 1.000,00

Misura 2

– Agenzie di viaggi e turismo – euro 1.500,00

Misura 3 (strutture ricettive turistiche gestite in forma prevalentemente non imprenditoriale)

– Strutture ricettive Extralberghiere (Case e Appartamenti per Vacanze, Bed & Breakfast, Ostelli per la gioventù, Case per ferie, Rifugi montani, Rifugi escursionistici, Case del Camminatore) – euro 600,00

I link con la modulistica, l’avviso pubblico e tutte le informazioni per partecipare:

https://www.regione.lazio.it/aiuticovidturismo/

http://www.lazioeuropa.it/bandi/covid_19_misure_urgenti_a_sostegno_degli_operatori_del_settore_turistico-668/