Anzio Street Food dal 16 al 19 giugno

Dal 16 al 19 giugno Anzio tornerà ad essere la capitale dello street food. La colorata e

gustosa carovana del TTSFood sbarcherà nel centro della splendida Anzio a due passi

dal mare per dare vita all’evento più divertente e saporito dell’estate 2022. Il percorso

dello street food si articolerà su due Piazze. Piazza Pia ospiterà 15 street chef a bordo

di ApeCar e Food Truck, mente a Piazza Garibaldi, andranno in scena 12 stand

cucina.

Il tutto per un menù da far impazzire grandi e piccoli. Gli Street Chef si

sfideranno tra fornelli e padelle a colpi di ricette gourmet dando vita al più grande

ristorante del litorale sotto le stelle a due passi dal mare. Dopo i successi romani, il

tour TTSfood 2022 porterà le eccellenze gastronomiche di selezionatissimi street chef

direttamente nel cuore di Anzio, una delle più belle città del litorale laziale per una

quattro giorni da non perdere. Cucine on the road provenienti da tutta Italia, ma anche

cucine estere per un viaggio gastronomico da leccarsi i baffi. Lo spettacolo partirà

tutti i giorni dalle ore 17:00 alle 24:00. Piatti sfiziosi e sano divertimento saranno gli

ingredienti per un week end da non perdere. Una festa per tutta la famiglia, per grandi

e piccini, nel segno di Typical Truck Street Food. Ingresso libero.

COSA TROVERETE?

Racconteremo la nostra penisola attraverso il gusto autentico dei suoi piatti, come

panini con delizie di pesce, tonno, polpo arrosto, frittura espressa di alici, moscardini,

calamari e baccalà. Dalla Sicilia, cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, “pane

ca meusa” e stigghiole alla brace. Approdando in Puglia, le autentiche bombette di

Cisternino cotte allo spiedo, puccia artiginale farcita con verdure, polpo e burrata,

panzerotti e focaccia barese home-made. Dalla Basilicata, il vero caciocavallo

impiccato e peperone crusco; risalendo la penisola arriviamo fino alle Marche, con

olive ascolane (anche in versione vegana), mozzarelline fritte al momento e cremini

ascolani; passando poi per l’Abruzzo, gustando i veri arrosticini di pecora.

E come non citale il mitico carciofo alla giudia e sua maestà la porchetta? Ma in

versione gourmet! Panini con scottona sfilacciata cotta a bassa temperatura. Fantastici

hamburger danesi con frollatura dry aged. La vera pizza fritta ceccanese con vari

condimenti.

SAPORI DAL MONDO…

Le proposte internazionali del nostro menù potrebbero davvero stupirvi! Come nelle

vere steak house americane, potrete gustare uno slow smoked BBQ con costine di

maiale, chicken wings, pulled pork e molto altro. Dal Messico nachos, burritos, tacos

e margarita; mentre dal Vietnam, vi portiamo il vero street food vietnamita con

padthai, bùn xào, gyoza, gàchiên, gỏicuốn, tômchiên. Per attraccare poi in Spagna

assaporando la vera Paella Valenciana, cotta nelle tradizionali padellone,

accompagnata da sangria artigianale. Per gli amanti del dessert, bombe e ciambelle

calde, tiramisù espresso, paste sfornate e farcite al momento, maritozzi con la panna e

cheesecake home-made, cremolati siciliani e tante altre dolci sorprese.

In esclusiva per il TTS Food, dal più antico birrificio artigianale bavarese arriva la

birra firmata Landshuter Brauhaus, birra Cruda non filtrata, una vera eccellenza.

MENU’ :

LE BONTA’ SICILIANE: Cucina tipica siciliana

POLYPUS APULIAE: Polpo arrosto, focaccia barese e tipicità pugliesi

LA BOMBETTA: Bombette di Cisternino allo spiedo

BIZZI – L’ARROSTICINO: Arrosticini, chips espresse e carciofo alla Giudia

MASSERIA CILENTO: Caciocavallo appeso, peperone crusco

ITALIAN’S BBQ: Pulled pork, ribs e smoked bbq

NEPPO: fagottini di pizza fritta farciti con cucina romana

LA RUEDA: Paella valenciana, empanadas, patata bravas e sangria

AO!: Panino con scottona sfilacciata

SFIZIO CAPITALE: Cuoppo di pesce fritto espresso

PIZZA CECCANESE: Pizza fritta ripiena e gnocco fritto con salumi

CARGO BURGER LAB: Hamburger gourmet con frollatura Dry Aged

COOKIE JAM: Tiramisù espresso e torte artigianali

PICANHERIA: Panini brasiliani con picanha allo spiedo

OLIVA TIME: Olive e cremini ascolani

VIETNAM street food: Cucina tipica vietnamita

COCO LOCO: Nachos, burritos e tacos messicani

LO STRAVIZIO: pulled salmon, wrap vegan, polpotto, panino con polpo

PUCCERIA PONTINA: Puccie artigianali farcite in diversi modi e fritti vari

CARCIO’: carciofo alla giudia e fritto romano

CABBALLO’S: Hamburger gourmet di bufalo dell’Agro Pontino

BOLLICINE: Bollicine e cocktail e BIRRA BAVARESE: Birra cruda bavarese non filtrata

INGRESSO LIBERO!

Giovedì 16 dalle 17:00 alle 24:00

Venerdì 17 dalle 17:00 alle 24:00

Sabato 18 dalle 17:00 alle 24:00

Domenica 19 dalle 17:00 alle 24:00

Ricordiamo a tutti i partecipanti che troverete gel igienizzante per

mani, personale qualificato, segnaletica e indicazioni sulle

normative. Tutti i tavoli e gli spazi verranno igienizzati

costantemente. Vi aspettiamo!!!

info@ttsfood.it

www.ttsfood.it

TTS Food è un format di Mela Eventi

www.melaeventi.it

info@melaeventi.it

pagina Facebook: @ttsfood

pagina Instagram: tts.food

canale Youtube: TTS FOOD