Anzio, vandalizzata la sede PD: bersaglio (di nuovo) la consigliera comunale Giannino (FOTO)

Atto vandalico nella notte alla sede del Partito Democratico ad Anzio. Alcune scritte sono apparse contro la Consigliera comunale e capogruppo PD di Anzio, Lina Giannino. Solidarietà è stata espressa dai vertici locali e Regionali del PD nonché dal Sindaco di Anzio Candido De Angelis.

Scritte contro la consigliera Giannino ad Anzio, le reazioni

Diverse le reazioni all’episodio diffuse alla stampa in questi minuti per commentare il deprecabile episodio avvenuto sul litorale. Oltre alle scritte – indirizzate alla Giannino – sono state messo a soqquadro le stanze come mostrano le foto scattate stamattina. Nel 2018 la Consigliera aveva subito un altro atto intimidatorio: in quell’occasione la sua auto era stata ritrovata con tutte le gomme squarciate.

Eleonora Mattia (PD)

A parlare è stata, tra gli altri, Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione Consiglio regionale del Lazio:

«Non è la prima volta che Lina, tenace compagna, si trova costretta a subire minacce e intimidazioni da parte di chi ha paura di una donna forte che combatte a viso aperto per una città differente e che ha fatto della battaglia per la legalità la sua cifra politica. Noi siamo sempre stati e continueremo a stare dalla sua parte, quella delle tante cittadine e dei tanti cittadini per bene che vogliono riappropriarsi della narrazione della propria città, contro la criminalità organizzata e ogni forma di violenza».

Il Sindaco di Anzio Candido De Angelis

L’Amministrazione comunale di Anzio, attraverso le parole del Sindaco De Angelis, si è recato sul posto per esternare la sua vicinanza e solidarietà alla Consigliera.

«Totale solidarietà al Consigliere Comunale, Lina Giannino ed al Partito Democratico per il vile atto vandalico presso la locale sezione di Via Aldobrandini. Auspico, una volta per tutte, venga fatta luce su questi sconcertanti episodi che continuano a gettare ombre sulla Città».

Michela Califano (PD)

La consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano, ha invece dichiarato: