Anzio, venerdì alle 21 l’evento “Cortissimi” al cinema Astoria. In giuria anche Max Spurio, il cantautore di Nemi

Una serata all’insegna dei cortometraggi quella che si svolgerà domani ad Anzio. Si tratta della Prima Edizione di “CORTISSIMI”, Rassegna Cinematografica realizzata dall’Associazione Asd-Aps Liberi Eventi dello scrittore e aforista di Nettuno Michele Cioffi in collaborazione con la Coreografa e Co-Direttrice della scuola di danza Dance Point di Nettuno Simona Retrosi e degli Attori e Sceneggiatori Valentina Gemelli e Francesco Rizzi. L’appuntamento è per domani venerdì 18 Novembre a partire dalle ore 21 presso il Cinema Astoria. Ospiti d’Onore, la Madrina della serata Catia Franchi dell’atelier di moda di Elisabetta Franchi, uno dei brand di moda più importanti in Italia e nel Mondo, l’amministratore delegato di Opera Edizioni, Pietro Tomassini leader in Italia nell’editoria di pregio e la Sonia Duthel, referente organizzativa per l’Emilia Romagna degli spettacoli teatrali e degli eventi culturali dello scrittore Michele Cioffi.

L’evento

Saranno proiettati 6 Cortometraggi pluripremiati a livello internazionale, presentati i vari cast e le produzioni. Alla presenza della giuria tecnica che consegnerà, se ritenuto opportuno, le menzioni speciali ed un premio ben augurante per il miglior cortometraggio della serata. Presenti in sala attori, produttori, registi , provenienti da tutta Italia. E la Giuria qualificata, presieduta dalla scrittrice e attrice Eleonora Baliani con i giurati Francesco Fiumarella Direttore e Autore del Premio Internazionale Vincenzo Crocitti, Silvia Santori direttrice della rivista “Mio”, Cinzia Giorgio scrittrice e direttrice della rivista Pink Magazine, Gianluca Croce Ufficio stampa, Massimiliano Spurio compositore e musicista, di Nemi, Valentina Chiarenza attrice. La serata sarà presentata dalla scrittrice e autrice Sara Colonnelli. Al termine della rassegna cinematografica un tocco di ulteriore classe con la degustazione offerta dalla Cantina Divina Provvidenza di Nettuno con i loro pregiati vini. Una serata di Gala che riconcilia la nobile arte cinematografica con un pubblico attento e appassionato.