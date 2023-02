Anzio, via vai di tossicodipendenti vicino alla casa, scatta il blitz allo “Zodiaco”: scoperta base di spaccio (FOTO)

Avevano notato il costante andirivieni di persone, note per problemi di tossicodipendenza, attorno ad un appartamento nel quartiere Zodiaco ad Anzio. Per questo i Militari dell’Arma hanno deciso di approfondire la situazione. Scoprendo così un fiorente giro di spaccio organizzato nei minimi particolari. Ma andiamo con ordine.

Spaccio allo Zodiaco ad Anzio

I Carabinieri di Anzio erano impegnati in un servizio perlustrativo nel quartiere “Zodiaco” quando ad un certo punto hanno notato una costante presenza di persone, già note per problemi di tossicodipendenza, nei pressi di uno specifico appartamento della zona. Di conseguenza hanno deciso di eseguire perquisizione domiciliare all’interno dello stesso, dove erano presenti due uomini. I sospetti si sono rivelati subito fondati: nell’appartamento sono saltate fuori 105 dosi di crack, alcuni grammi di hashish e marijuana ma soprattutto quattro radio ricetrasmittenti modello walkie talkie, utilizzate per comunicare con le vedette, al fine di eludere i controlli delle forze dell’ordine e nascondere gli stupefacenti prima del loro arrivo. Inoltre, erano presenti in casa diversi fogli manoscritti, riportanti appunti relativi all’attività di spaccio. Infine, gli stessi avevano creato una fessura nella parte inferiore del portone d’ingresso, dalla quale era possibile eseguire lo scambio sostanza / denaro, senza alcun contatto tra venditore e acquirente.

Arrestato un italiano e un romeno ad Anzio per droga

A finire in manette è stato un 57enne italiano insieme ad un 43enne romeno, che ora sono gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente. Al momento l’italiano è stato sottoposto agli arresti domiciliari mentre lo straniero è finito in carcere a Velletri.

