Camper della prevenzione: screening oncologici gratuiti a Pomezia, Anzio e Nettuno

Che prevenire sia meglio che curare lo sanno tutti. Ma poi tra lavoro, casa, figli e impegni vari finisce sempre che ci si trascura. La mancanza di tempo, la difficoltà che si affronta per prendere un appuntamento, a cui fa seguito magari quella di raggiungere il posto dove effettuare l’esame.

Ma ecco che adesso le scuse per fare un check-up si riducono drasticamente: il camper della prevenzione viene direttamente da voi. La Asl ancora una volta mette a disposizione gli strumenti per uno screening oncologico che permette di verificare il proprio stato di salute – gratuitamente – consentendo così di stare tranquilli e di poter, in caso di bisogno, prendere provvedimenti.

Screenening oncologici colon retto, mammografia e pap test-HPV

La Asl Roma 6 rende noto che dal 9 all’11 giugno sarà sul litorale romano per effettuare gli screening oncologici. Verranno effettuati esami al colon retto, mammografie e pap test – HPV. Gli esami sono importanti per scoprire:

Tumore della mammella, rivolto a donne dai 50 ai 74 anni, che prevede lo svolgimento di una mammografia ogni 2 anni;

Tumore colon retto, rivolto a uomini e donne dai 50 ai 74 anni, che prevede la ricerca del sangue occulto nelle feci ogni 2 anni;

Tumore della cervice uterina rivolto a donne dai 25 ai 64 anni, che prevede di svolgere il Pap Test dai 25 ai 29 anni (ogni tre anni) e l’HPV test dai 25 ai 64 anni (ogni 5 anni).

L’accesso agli esami è libero e gratuito. Questo il calendario dettagliato degli appuntamenti, che si svolgono dalle 9 alle 17: