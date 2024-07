Choc ad Anzio, donna sporca di sangue soccorsa da un barista: ‘Ho abortito’

Choc ad Anzio, dove un barista stamattina, martedì 23 luglio, ha visto una donna seduta su una panchina in piazza Cesare Battisti, con vistose macchie di sangue. Spaventato e preoccupato per quanto le fosse successo l’uomo è corso in aiuto e contemporaneamente ha dato l’allarme al numero unico d’emergenza, il 112, come riporta il Corriere di Roma.

Ad accorrere sono stati i Carabinieri e gli operatori del 118 che hanno preso in carico la giovane trasportandola presso l’ospedale per sottoporla ad accertamenti e cure del caso. Gli uomini dell’Arma, dal canto loro, hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire l’accaduto e a poca distanza da dove è stata trovava la ragazza, i militari hanno rinvenuto un sacchetto con altri indumenti sporchi di sangue.

La ragazza ha spiegato ai Carabinieri cosa è successo

È stata proprio la protagonista della vicenda a chiarire cosa fosse successo. Ha raccontato agli investigatori di essere arrivata ad Anzio da poco più di un mese, che al secondo mese di gravidanza e di aver avuto un aborto spontaneo.

Proseguono le indagini dei militari

La donna non è ancora stata identificata dai Carabinieri che proseguono nelle indagini del caso per avvalorare quanto riferito dalla sfortunata che avrebbe anche sottolineato di non aver subito violenza alcuna e che sarebbe stata sola al momento dei fatti. Indagini sul materiale ematico ritrovato e i referti del presidio ospedaliero saranno utili a confermare il racconto reso dalla donna.