Coronavirus Lazio, la mappa Comune per Comune: tra cluster, guarigioni e decessi, la situazione aggiornata al 14 giugno

Nella giornata di ieri sono stati registrati nel Lazio 16 casi positivi (ai quali si aggiungono 9 recuperi di notifiche, quindi in tutto 25) di cui 5 riferibili al focolaio del San Raffaele Pisana di Roma: di questi due sono tecnici del centro Rai di Saxa Rubra. A Saxa Rubra è in corso l’indagine epidemiologica e i tamponi. Il focolaio raggiunge così un totale di 104 casi positivi e 5 decessi correlati. Positiva la stabilizzazione nelle province, che registrano zero casi e zero decessi, con Viterbo che non ha nuovi casi da circa 15 giorni. L’indagine epidemiologica sul cluster San Raffaele Pisana viene eseguita a ritroso a partire dal 1° di maggio, mentre la Asl Roma 3 sta chiamando i pazienti dimessi dalla struttura presso i drive-in (aperti anche nella giornata di oggi, domenica 14 giugno) per effettuare i test sierologici. Oltre al Numero Verde 800.118.800 la Asl Roma 3 ha messo a disposizione il numero 333.6106975 per i pazienti dimessi dal 1° di maggio e loro contatti stretti per avere tutte le informazioni necessarie. Il focolaio è sotto controllo e sembra rallentare, mentre sono in corso le operazioni per trasferire i 64 pazienti dai reparti di medicina e riabilitazione cardiologica e respiratoria presso strutture ospedaliere. A Garbatella sono 9 i casi positivi riferibili al cluster dello stabile di Piazza Attilio Pecile, tutti già trasferiti.

I decessi sono stati 2 nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono 23 recuperi di notifiche per valutazione di accertamento, mentre è record dei guariti che hanno più che triplicato gli attuali positivi e sono complessivamente 5.779 unità.

LA SITUAZIONE NELLA ASL RM6

Nella ASL RM6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, il 13 giugno si registrano 1 nuovo caso e 3 guariti (2 persone ad Ardea e una persona ad Anzio). Il numero complessivo dei guariti è salito a 787 (+3), il numero delle persone attualmente positive è sceso a 466 (-2), mentre il numero dei decessi è rimasto stabile a 135 casi. Rispetto al picco la curva dei nuovi contagi è leggermente risalita al 97%.