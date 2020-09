Coronavirus nel Lazio: 155 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Ecco la mappa aggiornata Comune per Comune

‘Su oltre 10 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 155 casi di questi 95 sono a Roma e un decesso. Continua il monitoraggio della comunità peruviana. Due i casi positivi a via del Caravaggio, indagine epidemiologica estesa a tutti e tamponi’-queste le parole dell’assessore regionale alla sanità D’Amato.

Coronavirus nel Lazio: la situazione nelle Asl

Asl Roma 1: 33 i casi nelle ultime 24h e di questi nove i casi di rientro, tre con link dalla Sardegna, due dall’Ucraina, uno dalla Spagna, uno dalla Croazia, uno dalla Bielorussia e uno dalla Campania. Undici i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato;

55 i casi nelle ultime 24h e tra questi quattro i casi di rientro, due con link dalla Sardegna, uno dalla Romania e uno dalla Basilicata. Ventiquattro sono contatti di casi già noti e isolati; Asl Roma 3: 7 i casi nelle ultime 24h e si tratta di tre casi di rientro, due con link dalla Sardegna e uno dalla Lombardia. Due sono contatti di casi già noti e isolati;

13 i casi nelle ultime 24h e si tratta di cinque casi con link dalla Sardegna, uno individuato su segnalazione del medico di medicina generale e tre sono casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione; Asl Roma 5 : 7 i casi nelle ultime 24h e si tratta di tre casi con link dalla Sardegna e uno dalla Campania. Uno è un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione;

Coronavirus nel Lazio: la situazione dell’Asl Roma 6

Nella Asl Roma 6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, si registrano solo 21 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo dei guariti è stabile a 1.059, il numero delle persone attualmente positive è salito a 547 (+21), mentre il numero dei decessi è rimasto stabile a 92 casi. Rispetto al picco la curva dei nuovi contagi sta scendendo in maniera netta (è scesa del 66% rispetto al picco massimo). Nel grafico la linea blu rappresenta la curva COVID della diffusione del virus dal mese di marzo 2020, mentre la linea rossa rappresenta la curva del contagio Covid della diffusione del virus ad Agosto. Le due curve sono perfettamente sovrapponibili. Dopo il picco registrato dai ritorni delle ferie di ferragosto, la curva dei nuovi contagi si sta velocemente sgonfiando.

La mappa aggiornata Comune per Comune

Nella tabella seguente viene riportata la ripartizione dei contagi per singolo comune dei Castelli Romani e della Litoranea sulla base delle comunicazioni ufficiali delle autorità competenti. Rimangono comunque non comunicati dai Sindaci dei Castelli Romani e Litoranea ben 108 casi. Per visualizzare la cartina per comune aggiornata sulla diffusione del coronavirus nel Lazio, puoi fare click sul seguente link:

