Coronavirus nel Lazio: 3.285 le persone attualmente positive, 125 nuovi contagi in 24 ore. Ecco la mappa aggiornata Comune per Comune

“Su oltre 10 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 125 casi di questi 61 sono a Roma e zero decessi. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 48%) e i casi con link dalla Sardegna (circa 40%). Da questo pomeriggio attivo il drive-in nel parcheggio lunga sosta dell’aeroporto di Fiumicino in collaborazione con AdR e Croce Rossa Italiana. Al drive-in allestito presso il Porto di Civitavecchia proseguono i test rapidi volontari e gratuiti per gli imbarchi verso la Sardegna. Per quanto riguarda il cluster del San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli a Genzano sono venti i nuovi casi nella struttura che ospita pazienti adulti con disagio mentale e dove è in corso l’indagine epidemiologica. In giornata prevista l’esecuzione di nuovi tamponi a tutti gli ospiti e gli operatori della struttura” – commenta l’assessore D’Amato.

La situazione nelle Asl

Asl Roma 1: 30 nuovi casi. Di questi, 18 sono casi di rientro: 16 con link dalla Sardegna e 2 dal Marocco. Tre casi sono un cluster familiare con indagine epidemiologica in corso;

30 nuovi casi. Di questi, 18 sono casi di rientro: 16 con link dalla Sardegna e 2 dal Marocco. Tre casi sono un cluster familiare con indagine epidemiologica in corso; Asl Roma 2 : 22 nuovi casi. Tra questi, 15 sono di rientro: 12 con link dalla Sardegna, 2 dalla Croazia e 1 dalla Grecia;

: 22 nuovi casi. Tra questi, 15 sono di rientro: 12 con link dalla Sardegna, 2 dalla Croazia e 1 dalla Grecia; Asl Roma 3 : 9 nuovi casi. Tra questi, 6 con link dalla Sardegna e 1 dalla Toscana. Due sono contatti di casi già noti ed isolati;

: 9 nuovi casi. Tra questi, 6 con link dalla Sardegna e 1 dalla Toscana. Due sono contatti di casi già noti ed isolati; Asl Roma 4 : 8 nuovi casi. Tra questi, 2 con link dalla Sardegna. Sei sono contatti di casi noti ed isolati;

: 8 nuovi casi. Tra questi, 2 con link dalla Sardegna. Sei sono contatti di casi noti ed isolati; Asl Roma 5 : 8 nuovi casi. Si tratta di 5 casi con link dalla Sardegna, di un contatto di un caso noto e di un caso individuato in accesso al pronto soccorso;

: 8 nuovi casi. Si tratta di 5 casi con link dalla Sardegna, di un contatto di un caso noto e di un caso individuato in accesso al pronto soccorso; Asl Roma 6 : 33 nuovi casi. Di questi, 5 sono di rientro: 4 con link dalla Sardegna e 1 dalla Spagna. Cinque sono contatti di casi positivi noti ed isolati e 20 sono i casi con link al cluster del San Giovanni di Dio Fatebenefratelli a Genzano.

: 33 nuovi casi. Di questi, 5 sono di rientro: 4 con link dalla Sardegna e 1 dalla Spagna. Cinque sono contatti di casi positivi noti ed isolati e 20 sono i casi con link al cluster del San Giovanni di Dio Fatebenefratelli a Genzano. Asl Latina: 3 casi. Tra questi una bambina con link ad un caso di rientro dalla Campania e un caso individuato su segnalazione del medico di medicina generale;

3 casi. Tra questi una bambina con link ad un caso di rientro dalla Campania e un caso individuato su segnalazione del medico di medicina generale; Asl Frosinone: 5 casi. Di questi, 2 con link dalla Sardegna e 1 caso individuato in accesso al pronto soccorso;

5 casi. Di questi, 2 con link dalla Sardegna e 1 caso individuato in accesso al pronto soccorso; Asl Viterbo: 3 nuovi casi. Due con link dalla Sardegna, mentre uno è un contatto di un caso noto ed isolato;

3 nuovi casi. Due con link dalla Sardegna, mentre uno è un contatto di un caso noto ed isolato; Asl Rieti: 4 nuovi casi. Due casi con link dalla Sardegna e due dall’Albania.

La situazione nella Asl Roma 6

Nella Asl Roma 6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, si registrano altri 33 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Si tratta di 5 casi di rientro, quattro con link dalla Sardegna e uno dalla Spagna. Cinque sono contatti di casi positivi già noti e isolati e venti i casi con link al cluster del San Giovanni di Dio -Fatebenefratelli a Genzano (la Torretta).

Il numero complessivo dei guariti è salito a 1.033 (+18), il numero delle persone attualmente positive è salito a 419 (+15), mentre il numero dei decessi è rimasto stabile a 92 casi. Rispetto al picco la curva dei nuovi contagi sta pericolosamente risalendo (è risalita al 44% rispetto al picco massimo).

La mappa aggiornata Comune per Comune

Nella tabella seguente viene riportata la ripartizione dei contagi per singolo comune dei Castelli Romani e della Litoranea sulla base delle comunicazioni ufficiali delle autorità competenti.

A seguito delle comunicazioni del SERESMI, i numeri nei comuni dei Castelli Romani e Litoranea sono pesantissimi: Albano (+10), Anzio (+3), Ardea (+9), Ariccia (+11), Ciampino (+8), Grottaferrata (+10), Lanuvio (+6), Lariano (+6), Monte Porzio (+6), Montecompatri (+1), Pomezia (+5), Rocca Priora (+2), Velletri (+13).

Rimangono comunque non comunicati dai Sindaci dei Castelli Romani e Litoranea ben 52 casi. Per visualizzare la cartina per comune aggiornata sulla diffusione del coronavirus nel Lazio, puoi fare click sul seguente link:

https://drive.google.com/open?id=1sI_jgUiLG9xh7GKQp5-W-_NV9tS7Z2Ne&usp=sharing