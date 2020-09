Coronavirus nel Lazio: 3.807 le persone attualmente positive, 158 i contagi nelle ultime 24 ore. Ecco la mappa aggiornata Comune per Comune

‘Su quasi 12 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 158 casi di questi 108 sono a Roma e un decesso. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro e continuano i link dalla Sardegna. Si rafforza la rete Coronet con la validazione fatta dall’Istituto Spallanzani all’IRCSS Santa Lucia che entra così nella rete per rafforzare la potenzialità e il profilo scientifico’- conclude l’assessore alla sanità D’Amato.

Coronavirus nel Lazio: la situazione nelle Asl

43 i casi nelle ultime 24h e di questi ventuno i casi di rientro, sedici con link dalla Sardegna, due dalla Sicilia, uno dalla Spagna, uno dal Trentino e uno dalla Toscana. Dieci sono contatti di casi già noti e isolati; Asl Roma 2: 51 i casi nelle ultime 24h e tra questi quindici i casi di rientro, nove con link dalla Sardegna, uno dalla Romania, uno dalla Spagna, Uno dall’Indonesia, due dal Perù e uno dalla Grecia. Due casi hanno un link ad un cluster famigliare già noto e isolato e sei casi hanno un link ad un cluster dove è in corso l’indagine epidemiologica;

sette casi e di questi quattro sono tesserati della Viterbese Calcio e due sono contatti di casi già noti e isolati; Asl di Rieti: otto casi e si tratta di un caso con link dalla Sardegna e uno da Malta. cinque i contatti di casi già noti e isolati.

La situazione nella Asl Roma 6

Nella Asl Roma 6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, si registrano altri 20 nuovi casi nelle ultime 24 ore, di cui quattordici sono i casi di rientro, dodici con link dalla Sardegna, uno dalla Sicilia e uno dalla Puglia.

Il numero complessivo dei guariti è stabile a 1.037, il numero delle persone attualmente positive è salito a 466 (+20), mentre il numero dei decessi è rimasto stabile a 92 casi.Rispetto al picco la curva dei nuovi contagi sta pericolosamente risalendo (è risalita al 49% rispetto al picco massimo). Nel grafico la linea blu rappresenta la curva COVID della diffusione del virus dal mese di marzo 2020, mentre la linea rossa rappresenta la curva del contagio Covid della diffusione del virus ad Agosto.

La mappa aggiornata Comune per Comune

Nella tabella seguente viene riportata la ripartizione dei contagi per singolo comune dei Castelli Romani e della Litoranea sulla base delle comunicazioni ufficiali delle autorità competenti. Rimangono comunque non comunicati dai Sindaci dei Castelli Romani e Litoranea ben 90 casi. Per visualizzare la cartina per comune aggiornata sulla diffusione del coronavirus nel Lazio, puoi fare click sul seguente link:

https://drive.google.com/open?id=1sI_jgUiLG9xh7GKQp5-W-_NV9tS7Z2Ne&usp=sharing