Coronavirus nel Lazio: nuovi casi sempre ‘sotto i 100’ ma ancora criticità nella Asl Roma 6. Ecco i Comuni più colpiti

Tra ieri e oggi sono stati registrati nel Lazio 92 casi di positività. Prosegue pertanto l’andamento stabile sotto i 100 casi con un trend attestato al 1,5%. E’ però nella ASL RM6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, che sono concentrati il 40% dei nuovi casi: il 25 aprile infatti il numero dei positivi è salito a 1.059, con altri 38 nuovi casi.

L’attenzione resta alta nelle RSA. Oggi sono saliti a 36 i positivi nella casa di cura Villa delle Querce di Nemi (+24) ad esempio. Rimangono a 31 i positivi nella casa di cura San Raffaele di Montecompatri: 9 operatori sanitari (in isolamento domiciliare) e 22 pazienti (20 trasferiti, 2 deceduti). Si attendono, però, i risultati di altri 199 tamponi.

Coronavirus: il caso di Rocca di Papa

Sono saliti a 178 i positivi nella casa di cura San Raffaele di Rocca di Papa (+4): 41 operatori sanitari (in isolamento domiciliare) e 137 pazienti (104 trasferiti, 23 in attesa di trasferimento, 10 deceduti). «Dopo le proteste e le denunce dei familiari, del Partito Comunista e dei comuni, la ASL RM6 sta eseguendo i trasferimenti dalla RSA San Raffaele di Rocca di Papa (già trasferiti 104 pazienti positivi in altre strutture ospedaliere) e dalla RSA San Raffaele di Montecompatri (trasferiti tutti i pazienti positivi in altre strutture)», scrive il PC dei Castelli Romani.

«Il comune di Rocca di Papa ha comunicato che il numero dei residenti positivi è pari a 25 casi (+1), di cui 9 operatori sanitari del San Raffaele e 7 di altre strutture. Dalle pubblicazioni del Servizio Regionale per la Sorveglianza delle Malattie Infettive (SERESMI), nel Comune di Rocca di Papa risultano, invece, ben 73 residenti positivi. Sempre dalle mappe pubblicate dal SERESMI – continua il PC – emerge che il comune di Rocca di Papa presenta, nell’ambito dei Castelli Romani e del Lazio, la più alta incidenza di soggetti positivi rispetto alla popolazione residente».

«Per questi motivi, abbiamo invitato le istituzioni competenti a valutare la chiusura della casa di cura San Raffaele e a dichiarare “zona rossa” tutto il Comune di Rocca di Papa. Considerando l’altissimo livello di contagi raggiunto dalla struttura sia tra i dipendenti (41) sia tra i pazienti (137), con 10 decessi, il Partito Comunista dei Castelli Romani esige il trasferimento immediato di tutti i pazienti “covid” e “non covid” nelle strutture pubbliche e la chiusura della casa di cura San Raffaele di Rocca di Papa. Al momento, la struttura San Raffaele di Rocca di Papa è stata diffidata dalla Regione Lazio e i documenti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Velletri».

Coronavirus Lazio: la situazione ai Castelli e sul litorale

«Sulla base delle nostre analisi, a seguito dell’esplosione dei nuovi contagi nelle case di riposo e nelle case di cura private, la curva dei nuovi contagi ha raggiunto il picco il 15 aprile. Rispetto al nuovo picco siamo scesi del 49% in 10 giorni, ma la curva sta pericolosamente crescendo a causa del nuovo focolaio esploso a Villa delle Querce a Nemi. La ASL RM6 rimane la peggiore ASL della Regione Lazio», scrive il PC dei Castelli.

«Infatti, le altre ASL della Regione Lazio scendono molto più velocemente: Latina è scesa dell’84%, Frosinone dell’81%, Rieti dell’80%, Viterbo del 74% e le altre cinque ASL di Roma sono scese complessivamente del 67%. Le misure di distanziamento sociale, applicate diligentemente dai cittadini, che in queste settimane hanno fatto grossi sacrifici rimanendo nelle proprie abitazioni e riducendo al minimo gli spostamenti, hanno prodotto buoni risultati. Infatti, come si evince dal grafico, l’andamento dei contagi reali (linea rossa nel grafico) rimane molto più lento rispetto ai contagi simulati con il modello matematico in assenza di misure restrittive (linea blu nel grafico): siamo scesi allo 0,19%».

Coronavirus Lazio: la mappa Comune per Comune

Di seguito la ripartizione dei contagi per singolo comune dei Castelli Romani e della Litoranea sulla base delle comunicazioni ufficiali delle autorità competenti:

Marino…………………….. 111 (+1)

Grottaferrata……………… 80 (fonte SERESMI)

Rocca di Papa…………… 73 (fonte SERESMI)

Velletri…………………….. 57 (+4)

Nettuno…………………… 56

Pomezia………………….. 55 (+1)

Frascati…………………… 54

Albano……………………. 51 (fonte SERESMI)

Montecompatri…………… 38 (di cui 31 nella casa di cura San Raffaele)

Nemi………………………. 38 (di cui 26 nella casa di cura Villa delle Querce)

Lariano……………………. 36

Anzio……………………… 28 (+1) (Nota: il Comune di Anzio comunica tra i casi di positività i soli residenti nel territorio comunale che erano 9 al 24 aprile).

Ariccia…………………….. 26

Ciampino…………..…….. 24

Ardea……………………… 24 (+3)

Genzano………………….. 25

Rocca Priora……………….. 19

Castel Gandolfo………….. 12 (fonte SERESMI)

Monte Porzio Catone……. 11 (fonte SERESMI)

Lanuvio……………………. 8

Colonna…………………… 5.

Il SERESMI è il Servizio Regionale per la Sorveglianza delle Malattie Infettive. Si precisa che i dati sono in continuo aggiornamento. In particolare, la ASL RM6 deve ancora ripartire tra i vari comuni 228 positivi connessi con i focolai esplosi nelle case di riposo e nelle case di cura. Per visualizzare la cartina per comune sulla diffusione del coronavirus nel Lazio, puoi fare click sul seguente link:

https://drive.google.com/open?id=1sI_jgUiLG9xh7GKQp5-W-_NV9tS7Z2Ne&usp=sharing