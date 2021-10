Coronavirus, oggi nel Lazio 221 nuovi casi e 3 decessi. D’Amato: ‘Superate le 8,4 milioni di somministrazioni’

‘Oggi nel Lazio su 7.525 tamponi molecolari e 11.471 tamponi antigenici per un totale di 18.996 tamponi, si registrano 221 nuovi casi positivi (-9) in calo rispetto a domenica 3 ottobre (-57), 3 i decessi ( = ), 340 i ricoverati (-8), 50 le terapie intensive (-2) e 313 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,1%. I casi a Roma città sono a quota 106. Prosegue calo di terapie intensive e ricoveri. Campagna vaccinale: Nel Lazio il 90% degli adulti e l’83% degli over 12 hanno completato l’iter vaccinale, sono state superate 8,4 milioni di somministrazioni. Lazio presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa’. Così si esprime in una nota l’assessore regionale alla sanità D’Amato.

Coronavirus nel Lazio, la situazione nelle Asl