Coronavirus, oggi nel Lazio 295 nuovi casi e 7 decessi. D’Amato: ‘Il 79% della popolazione è vaccinato con doppia dose’

‘Oggi su 4485 tamponi molecolari nel Lazio e 10045 test antigenici per un totale di 14530 test, si registrano 295 nuovi casi positivi (-122), 7 i decessi (+5) compresi recuperi, 469 i ricoverati (+20), 64 le terapie intensive (+1) e 310 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2%. I casi a Roma città sono a quota 187”. Inaugurato il nuovo Pronto Soccorso all’Ospedale G. Vannini, presidio di eccellenza nelle cure sia Covid sia ordinarie e di sostegno alle donne per i percorsi antiviolenza. Da inizio pandemia il presidio ha gestito oltre 4mila accessi Covid. Raggiunto il 79% della popolazione over 12 vaccinato in doppia dose’. Così si esprime in una nota l’assessore regionale alla sanità D’Amato.