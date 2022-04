Coronavirus, oggi nel Lazio 9.056 nuovi casi e 17 morti. D’Amato: ‘Invito alla cautela durante le festività’

sono partite questa mattina a Rieti le prime somministrazioni. Da giovedì al via in tutte le Asl, prenotazioni sul portale regionale secondo le consuete modalità oppure presso il proprio medico di medicina generale o le farmacie. Si ricorda che la vaccinazione con 4 dose è rivolta a over 80 e over 60 che rientrino nelle categorie di fragilità individuate dal Ministero. Ricordiamo inoltre che chi è stato positivo dopo la terza dose (booster) è esentato dal nuovo richiamo.